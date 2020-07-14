Зампред Госдумы объяснил, кто ответственен за крушение «Боинга-737» над Донбассом

Малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Правительство Нидерландов направило иск против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по факту произошедшей трагедии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Нидерландов наносят серьезный удар российско-голландским отношениям. По ее словам, Гаага моментально обвинила РФ, однако доказательств нет до сих пор.

По словам Толстого, целью обращения Гааги в ЕСПЧ является возложение вины за эту трагедию на Россию.

«При этом все предложения о помощи в расследовании следственной группой отвергались. Поэтому сегодняшняя позиция, мне кажется, как минимум не корректна. Ответственность должна нести Украина, применившая военную силу против граждан своей страны вопреки всем нормам международного права», — заявил он.

Зампред подчеркнул, что именно в результате этого и был сбит малайзийский «Боинг-737». По его словам, нынешняя тактика ЕСПЧ не принесет результатов, так как суд должен руководствоваться Конвенцией о правах человека, а не «фантазиями, которые возникли в ходе так называемого расследования». Он выразил надежду, что суд будет объективен.