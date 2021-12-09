Замок XIII века загорелся под Калининградом

Пожар произошел в замке Вальдау в Калининградский области. Его построили еще в XIII веке. Информацию о случившемся РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета», — сообщили в ведомстве.

Вальдау находится в поселке Низовье Гурьевского района, он является старинным прусским замком Тевтонского ордена. В послевоенные годы в здании долгое время находилось сельское профессионально-техническое училище № 20.

Однако в 2007 году постановлением правительства Калининградской области замок Вальдау обрел статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание признали аварийным, поскольку существовала угроза обрушения крыши. Замок закрыли, хотя левый флигель оставался действующим, в нем располагался краеведческий музей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Причины и обстоятельства произошедшего утоняются.