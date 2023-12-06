06 декабря 2023, 08:40
Замначальника УМВД по Новосибирску задержали правоохранители
NGS: правоохранители задержали замначальника УМВД по Новосибирску
Правоохранительные органы задержали заместителя начальника управления МВД по Новосибирску Александра Захарова. Об этом со ссылкой на источник сообщило NGS.
По данным собеседника издания, задержание Захарова может быть связано с нелегальным игорным бизнесом. NGS напомнило, что в регионе расследуются дела, связанные с игорным бизнесом.
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В частности, 20 декабря прошлого года в Новосибирске был задержан начальник Центрального ОЭБиПК Александр Умеров. Его обвинили в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) от представителей игорного бизнеса.
Источники издания указали, что в ноябре 2023 года Умерова отпустили из-под стражи. Бывший высокопоставленный полицейский начал сотрудничать со следствием, после чего началась череда новых задержаний новосибирских силовиков.
Ранее стало известно о задержании в Челябинске следователя по подозрению в получении взятки.
Полиция
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