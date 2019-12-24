24 декабря 2019, 00:23
Замначальника ГИБДД Балашихи задержали за взятку
Служебную проверку начали в ГИБДД городского округа Балашиха после того, как заместителя начальника ведомства заподозрили в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяну Петрову.
Она пояснила, что сотрудник полиции получил 225 тысяч рублей от местного предпринимателя, который занимается содержание уличной и дорожной сети городского округа. Взятку коммерсант дал за совершение незаконных действий, связанных с его предпринимательской деятельностью.
По итогам служебной проверки полицейского уволят с его должности по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с законом. Строгая дисциплинарная ответственность грозит и его непосредственным руководителям.