Замначальника ГИБДД Балашихи задержали за взятку

Она пояснила, что сотрудник полиции получил 225 тысяч рублей от местного предпринимателя, который занимается содержание уличной и дорожной сети городского округа. Взятку коммерсант дал за совершение незаконных действий, связанных с его предпринимательской деятельностью.

По итогам служебной проверки полицейского уволят с его должности по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с законом. Строгая дисциплинарная ответственность грозит и его непосредственным руководителям.