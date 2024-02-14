Эксклюзив 14 февраля 2024, 13:20 Замминистра труда Омской области пострадал в ДТП с маршруткой Источник «360»: замглавы омского Минтруда попал в аварию с маршруткой Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В Омской области в ДТП с участием иномарки и «Газели» пострадал замминистра труда и соцразвития региона Сергей Добрых, сообщил источник «360». В региональном Минздраве заявили, что не имеют права раскрывать информацию о состоянии пострадавших, сославшись на врачебную тайну.

«Мы не имеем права ничего говорить, это врачебная тайна. Если ему (Добрых — прим. ред.) состояние позволит, он может сказать своему пресс-секретарю, чтобы она сообщила об этом или, наоборот, попросит не распространяться о своем состоянии. То есть это его решение», — отметила представитель министерства.

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По данным пресс-службы УМВД по Омской области, авария произошла в Муромцевском районе. На 189-м километре автодороги Омск — Муромцево столкнулись Toyota Camry и «Газель». Водитель иномарки 1985 года рождения погиб на месте.

Находившегося в Toyota пассажира, а также водителя и трех ехавших в «Газели» человек доставили в медицинское учреждение. Правоохранительные органы устанавливают причины аварии.

Источник РИА «Новости» заявил, что замминистра попал в реанимацию Муромцевской ЦРБ. Врачи оценили его состояние как стабильно тяжелое.

На Омскую область 14 февраля обрушился шквальный ветер. Из-за сильных метелей видимость на дорогах ограничена. В регионе на отдельных участках запретили движение маршруток и автобусов.

Накануне в центре Москвы в ДТП попала блогер Валерия Чекалина. В ее Bentley врезался водитель BMW.