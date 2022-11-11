Происшествия 11 ноября 2022, 10:31 Замминистра по культуре и спорту Запорожской области попытались подорвать в Мелитополе ТАСС: замминистра по культуре и спорту Запорожья выжил при попытке покушения в Мелитополе РИА «Новости»

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Неизвестные попытались совершить покушение на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко в Мелитополе, сообщил источник ТАСС. По его данным, преступники использовали самодельное взрывное устройство.

Источник агентства уточнил, что СВУ подложили в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором живет Бойко. Оно сдетонировало сегодня утром, около 08:00, когда чиновник выходил на улицу.

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В правоохранительных органах уточнили, что Бойко остался жив, но получил контузию.

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Член главного совета администрации региона Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости» подтвердил данные о попытке покушения на замминистра. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, добавил он.

«Был совершен направленный взрыв с целью убийства», — подчеркнул Рогов.

Он также обратил внимание, что СВУ сработало во дворе многоэтажки, где могло пострадать много мирных жителей.

Все обстоятельства преступления и люди, причастные к этому, устанавливаются.