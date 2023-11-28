Происшествия 28 ноября 2023, 16:27 Замминистра МЧС попал в аварию в центре Москвы Baza: в центре Москвы произошло ДТП с участием замминистра МЧС Супруновским Freepik

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Замминистра МЧС Анатолий Супруновский стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. В результате аварии обошлось без пострадавших, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, авария случилась днем 28 ноября неподалеку от Дома Правительства. Автомобиль марки Land Cruiser с Супруновским вылетел на встречную полусу и врезался в другую машину. Люди не пострадали, у внедорожника отлетело боковое зеркало.

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После ДТП автомобиль с замминистром покинул место происшествия. Как уточнила Baza, начальник опаздывал в Белый дом. Позже водитель вернулся, чтобы дождаться полицию и оформить аварию.

Среда стала самым аварийным днем в Москве на прошлой неделе. В ДТП пострадали 143 человека и пятеро погибли. Автоинспекторы также пресекли 381 случай управления машиной в нетрезвом состоянии.