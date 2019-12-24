Замминистра Бочкарев возглавит комиссию по расследованию аварии с Су-57

В ведомстве заявили, что разбившийся Су-57 находится в реестре экспериментальной авиации. Самолет Су-57 во время тестового полета рухнул в Комсомольске-на-Амуре утром 24 декабря. В салоне находился один пилот, он смог катапультироваться. В результате произошедшего никто не пострадал. Известно, что истребитель имел страховку.

Основными версиями крушения являются неисправность и ошибка пилотирования. По данным «Интерфакса», военные должны были получить первый Су-57 до конца 2019 года, а второй самолет — в 2020 году. Всего ВКС РФ собиралась приобрести 76 этих лайнеров до 2028 года.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения. Он может уничтожать все виды воздушных целей в дальних и ближних боях, а также преодолевать ПВО противника. Также самолет предназначен для поражения наземных и надводных целей.