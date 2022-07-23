23 июля 2022, 15:01
Заммэра города на Камчатке вылетел на авто с пирса. Видео
Telegram-канал Shot: заммэра Вилючинска вылетел в воду с городского пирса
Заместитель мэра города Вилючинска на Камчатке едва не утонул, вылетев на автомобиле с городского пирса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, что машина оказалась в двух десятках метров от берега, вода заливала боковые стекла.
Прибывшие на место спасатели вытащили 56-летнюю женщину, которая находилась в бессознательном состоянии.
ИА «Кам 24» написало, что заместитель мэра пришла в сознание и чувствует себя хорошо. Точные причины аварии неизвестны.
Накануне сообщалось, что серьезное ДТП произошло в Хабаровске. Там автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой и перевернулся.