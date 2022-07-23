Заммэра города на Камчатке вылетел на авто с пирса. Видео

Заместитель мэра города Вилючинска на Камчатке едва не утонул, вылетев на автомобиле с городского пирса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что машина оказалась в двух десятках метров от берега, вода заливала боковые стекла.

Прибывшие на место спасатели вытащили 56-летнюю женщину, которая находилась в бессознательном состоянии.

ИА «Кам 24» написало, что заместитель мэра пришла в сознание и чувствует себя хорошо. Точные причины аварии неизвестны.

Накануне сообщалось, что серьезное ДТП произошло в Хабаровске. Там автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой и перевернулся.