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    23 июля 2022, 15:01

    Заммэра города на Камчатке вылетел на авто с пирса. Видео

    Telegram-канал Shot: заммэра Вилючинска вылетел в воду с городского пирса

    Максим Зинкин

    Заместитель мэра города Вилючинска на Камчатке едва не утонул, вылетев на автомобиле с городского пирса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

    На кадрах видно, что машина оказалась в двух десятках метров от берега, вода заливала боковые стекла.

    Прибывшие на место спасатели вытащили 56-летнюю женщину, которая находилась в бессознательном состоянии.

    ИА «Кам 24» написало, что заместитель мэра пришла в сознание и чувствует себя хорошо. Точные причины аварии неизвестны.

    Накануне сообщалось, что серьезное ДТП произошло в Хабаровске. Там автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой и перевернулся.