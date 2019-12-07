Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве

В Москве умер заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин, сообщил источник «360». Тело 47-летнего военного обнаружили в доме 32 по улице Менжинского.

По информации Telagram-канала Mash, офицер занимался работой с личным составом. По предварительным данным, он покончил с собой.

На месте работают оперативники, полиция выясняет причины случившегося, сообщило сетевое издание.

Президентский полк — воинская часть, входящая в состав Федеральной службы охраны (ФСО). Военные участвуют в охране Кремля, а также в протокольных мероприятиях на высшем уровне, несут почетные караулы и службу у Вечного огня и Могилы Неизвестного солдата.

Почему в Президентском полку так много славян? Отвечает военный эксперт Подробнее

В 2018 году Владимира Путина спросили на большой пресс-конференции о негласном обычае формировать Президентский полк из славян. Глава государства не увидел в этом проблемы.

В разговоре с «360» военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что в полк «подбирают ребят определенного роста, телосложения, с определенными физическими данными».

«Эти люди должны представлять Россию, Москву. Поэтому они должны быть примерно похожими друг на друга, славянской внешности», — пояснил эксперт.