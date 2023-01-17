Происшествия 17 января 2023, 15:29 «Заминировавший» собственный дом житель ХМАО получил реальный срок

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Мужчину из Нижневартовска осудили на восемь месяцев за ложное сообщение о бомбе. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

Пьяный мужчина в апреле 2022 года обратился в экстренные службы и сообщил о бомбе в своем жилом доме. Прибывшие на место специалисты не нашли в здании взрывчатки, также не оказалось никаких опасных предметов и в квартире звонившего. Когда, наконец, выяснилось, что сообщение ложное, мужчина признался, что пошутил.

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Суд принял во внимание, что ранее югорчанин неоднократно привлекался к административной ответственности. С учетом всех обстоятельств ему назначили наказание в виде восьми месяцев лишения свободы.

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