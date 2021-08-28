«Заминированный» самолет вылетел из Домодедово после проверки

Задержанный Airbus A320 вылетел аэропорта Домодедово в Москве. Специалисты проверили воздушное судно и взрывчатку не нашли.

Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

В субботу утром в Домодедово поступило анонимное сообщение, что самолет, который должен был лететь в Геленджик, заминировали. По расписанию Airbus A320 должен был вылететь в 11:25. Вылет самолета задержали.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что при поступлении анонимных угроз по правилам безопасности предусмотрены дополнительные процедуры. Их проводят службы аэропорта с представителями силовых структур. В результате провели дополнительную проверку багажа и бортовых запасов на борту самолета.

Ранее тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. Он направлялся на авиационное предприятие для проведения планового ремонта. Два пилота успели катапультироваться. В Минобороны сообщили, что их жизням ничего не угрожает. Для их эвакуации к месту направили поисково-спасательный вертолет. В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта.