Происшествия 28 июля 2023, 07:47 Замглавы УФСИН Приморья арестовали по делу о мошенничестве и превышении полномочий ТАСС: замглавы УФСИН Приморья Бондаренко арестовали по делу о мошенничестве Freepik

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Заместителя начальника главного управления ФСИН по Приморскому краю Владислава Бондаренко арестовали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и пособничестве в мошенничестве. Об этом написал ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

Подозреваемого взяли под стражу на два месяца.

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По версии следствия, в период с июля-2018 по апрель-2019, будучи заместителем начальника исправительной колонии, Бондаренко обеспечил подготовку фиктивных коммерческих предложений от нескольких компаний по завышенной стоимости, чтобы помочь компаниям своих знакомых заключить контракты на поставку стеклянных банок для нужд колонии. Подложные документы создали видимость того, что предложение двух юрлиц было самым выгодным. В итоге сумма двух заключенных контрактов превышала рыночную стоимость более чем на миллион рублей.

Владиславу Бондаренко вменили пособничество в мошенничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ). Санкция по второй из статей — до 10 лет лишения свободы, наказание по первой зависит от степени участия в преступлении.

Кстати, бизнесменов тоже взяли под стражу по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы.