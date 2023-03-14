Происшествия 14 марта 2023, 10:59 Замглавы Новокаховской ВГА попытались подорвать в автомобиле Baza: замглавы Новокаховской ВГА Виталий Гур попал в больницу после покушения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заместитель главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталий Гур едва не стал жертвой покушения. По данным Telegram-канала Baza, чиновника попытались подорвать в автомобиле.

Источник канала уточнил, что это произошло 13 марта. Гур остановился рядом со столовой «Смачна краина» в Новой Каховке. В этот момент рядом с автомобилем сработало взрывное устройство.

Реклама

По данным Baza, Гур получил ранения, его госпитализировали. Данные о его состоянии источник канала не привел. Официально эту информацию пока не подтверждали.

Реклама

В конце декабря минувшего года врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о напряженной антидиверсионной работе в регионе. Тогда же он рассказал о покушении на заместителя главы областного правительства Виталия Булюка. Чиновник остался жив, но его водитель погиб.