Происшествия 08 апреля 2024, 12:29 Замглавы МЧС назвал крайне сложной ситуацию с паводками на Урале Замглавы МЧС Яцуценко: такой сложной ситуации с паводками на Урале еще не было РИА «Новости»

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Ситуация с половодьем на Урале и в Поволжье крайне сложная, такого в истории еще не было. Об этом заявил заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко на заседании профильных комитетов в Госдуме. Его слова привело РИА «Новости».

«Такая обстановка, если говорить относительно Урала и Поволжья в целом, достаточно сложная. Я не буду говорить, есть аналоги или нет, но таких уровней исторически не записано», — сказал представитель спасательного ведомства.

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В России начались весенние паводки, которые привели к разливу рек. В том числе пострадали Оренбургская, Самарская, Тюменская, Курганская области.

Сотрудники МЧС не прекращают спасательную операцию в Оренбургской области, где уже эвакуировали более четырех тысяч человек. В Курганской области нарастили группировку сил и средств на фоне угрозы паводков. Президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации с разливом воды в регионах.