Происшествия 01 апреля 2024, 16:00 Замглавы госучреждения погиб при взрыве в ЛНР Замглавы ЦООО Валерий Чайка погиб в Старобельске при взрыве автомобиля Vladimir Baranov/Globallook Press

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В Старобельске при взрыве автомобиля погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка. Об этом сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев в своем Telegram-канале.

Подрыв машины произошел 1 апреля в 13:30 возле Старобельского филиала ЛГПУ.

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«Погиб наш товарищ, человек, которого мы знали, который работал на благо Старобельского муниципального округа, он был наставником для многих поколений государственных служащих», — написал Чернев.

Он выразил глубокие соболезнования семье и близким покойного. Представители Следственного комитета по ЛНР, а также МЧС и полиция работают на месте происшествия. Чернев призвал население проявить бдительность.

Несколько дней назад стало известно, что задержанный в ЛНР украинец хотел взорвать больницу в Луганске. Злоумышленник признался, что знал о последствиях теракта.