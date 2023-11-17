17 ноября 2023, 00:48
Замглавы города в Дагестане лишился руки из-за взрыва гранаты
Замглавы Буйнакска Османов лишился кисти руки после взрыва светошумовой гранаты
Заместителю главы дагестанского города Буйнакск Гамзату Османову оторвало кисть руки во время взрыва светошумовой гранаты. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации региона.
«Сегодня, в 14:15 по московскому времени, в Буйнакскую центральную городскую больницу с отрывом кисти левой руки помещен заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов 1993 года рождения», — сказано в материале.
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В администрации отметили, что ЧП произошло из-за случайного взрыва светошумовой гранаты. Пациент находился на цокольном этаже одного из домов. К разрушениям в здании взрыв не привел, о других пострадавших не сообщили. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
В мэрии города заявили, что Османов находится в отпуске с 15 сентября по 1 июня следующего года. На неоплачиваемый отдых мужчина ушел по семейным обстоятельствам.
Ранее, 14 августа, в Махачкале прогремел взрыв на автомобильной заправке. По неуточненным данным, взорвался баллон с селитрой, после чего на складе начался пожар. Пламя перешло на соседнюю АЗС. В итоге погибли 37 человек, трое из них — дети.
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