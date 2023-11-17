Происшествия 17 ноября 2023, 00:48 Замглавы города в Дагестане лишился руки из-за взрыва гранаты Замглавы Буйнакска Османов лишился кисти руки после взрыва светошумовой гранаты РИА «Новости»

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Заместителю главы дагестанского города Буйнакск Гамзату Османову оторвало кисть руки во время взрыва светошумовой гранаты. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации региона.

«Сегодня, в 14:15 по московскому времени, в Буйнакскую центральную городскую больницу с отрывом кисти левой руки помещен заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов 1993 года рождения», — сказано в материале.

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В администрации отметили, что ЧП произошло из-за случайного взрыва светошумовой гранаты. Пациент находился на цокольном этаже одного из домов. К разрушениям в здании взрыв не привел, о других пострадавших не сообщили. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

В мэрии города заявили, что Османов находится в отпуске с 15 сентября по 1 июня следующего года. На неоплачиваемый отдых мужчина ушел по семейным обстоятельствам.

Ранее, 14 августа, в Махачкале прогремел взрыв на автомобильной заправке. По неуточненным данным, взорвался баллон с селитрой, после чего на складе начался пожар. Пламя перешло на соседнюю АЗС. В итоге погибли 37 человек, трое из них — дети.