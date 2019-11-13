Замгендиректора предприятия Роскосмоса погиб в ДТП под Самарой. Видео

Смертельное ДТП в Самарской области унесло жизнь замгендиректора по производству ракетно-космического центра «Прогресс» Вадима Небоги. Об этом сообщили в пресс-службе РКЦ.

Автобус и «газель» застряли под «мостом глупости» в Петербурге. Видео Подробнее

«Заместитель генерального директора по производству РКЦ „Прогресс“ Вадим Небога погиб сегодня утром в аварии», — рассказали РИА «Новости».

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, ДТП произошло рано утром на трассе в Волжском районе. Небога ехал на пассажирском сидении в легковушке Skoda, водитель которой не уступил дорогу грузовику и врезался в него. В результате мужчину госпитализировали с травмами, а замгендира скончался на месте.

«Коллектив АО «РКЦ «Прогресс» выражает глубокие соболезнования родным и близким Вадима Геннадьевича. Память о нем навсегда останется в сердцах коллег», — сказано в сообщении РКЦ.

После случившегося в соцсети появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что грузовик вылетел с дороги, где остались стоять только задние колеса. Большая часть машины находится в кювете.

Вадим Небога родился 5 мая 1962 года в Волгоградской области. Он был кандидатом технических наук и долслужился до своей должности на РКЦ, начав работать мастером участка. За годы своей профессиональной деятельности удостаивался многих наград, в числе которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

РКЦ «Прогресс» является одним из ведущих предприятий Роскосмоса.