Происшествия 17 января 2023, 23:41 Замгендиректора авиакомпании будут судить по делу о подкупе и мошенничестве в Подмосковье СК: заместитель гендиректора авиакомпании предстанет перед судом в Подмосковье за взятки Pxhere

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Сотрудников одной из авиакомпаний будут судить в Московской области по делу о коммерческом подкупе и мошенничестве. Также перед судом предстанет пилот-инструктор, сообщила пресс-служба регионального СК в Telegram-канале.

Следователи установили, что в июне 2021 года летный директор авиакомпании и заместитель гендиректора получили взятку в сумме 1,5 миллиона рублей за способствование трудоустройству на должность второго пилота.

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В сентябре 2020 года летный директор пообещал знакомой помочь ее сыну получить медзаключение о его годности к обучению на пилота. За такую услугу женщина перевела фигуранту дела 350 тысяч рублей, которые он обещал передать должностным лицам врачебной комиссии. Директор оставил денежные средства себе.

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«В основу обвинения легли собранные по уголовному делу доказательства, в том числе заключения фоноскопической и лингвистической экспертиз», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали для рассмотрения в Домодедовский городской суд.