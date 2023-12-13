Происшествия 13 декабря 2023, 11:36 Заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» нашли мертвой в Москве Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Царевой нашли в Москве РИА «Новости»

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Заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анну Цареву нашли мертвой в московской квартире. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, 35-летняя журналистка пожаловалась родным по телефону на ухудшение самочувствия и высокую температуру, которая держалась у нее несколько дней. Последний раз она разговаривала с ними 10 декабря.

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На следующий день женщина прекратила отвечать на звонки и сообщения. Ее родители обеспокоились и обратились за помощью к владельцу съемной квартиры. Примерно в 20:00 отец журналистки вместе с ним вошли в жилище и обнаружили Анну в постели без признаков жизни.

В квартире, где нашли журналистку, не было следов борьбы или насильственной смерти. Полиция начала расследование.