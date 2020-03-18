Заместитель мэра Барнаула попал под арест

По мнению следователей, в 2019 году генеральный директор АО СЗ «Барнаулкапстрой» дал Демину взятку в размере 2,9 миллиона рублей. В общем заместитель мэра планировал получить 15 миллионов рублей за лояльное отношение к предпринимателю.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», — отметили в пресс-службе СК.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование и выясняют обстоятельства дела.