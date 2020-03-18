18 марта 2020, 11:22
Заместитель мэра Барнаула попал под арест
Заместителя главы Барнаула по строительству и земельным отношениям Сергея Демина обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Судья отправил нарушителя под арест. Об этом сообщила «Свободная пресса».
По мнению следователей, в 2019 году генеральный директор АО СЗ «Барнаулкапстрой» дал Демину взятку в размере 2,9 миллиона рублей. В общем заместитель мэра планировал получить 15 миллионов рублей за лояльное отношение к предпринимателю.
«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», — отметили в пресс-службе СК.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование и выясняют обстоятельства дела.