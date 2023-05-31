Происшествия 31 мая 2023, 20:37 Заместитель генпрокурора поручил активизировать борьбу с подростковой преступностью в Тыве Замгенпрокурора Демешин: ситуация с подростковой преступностью в Тыве остается напряженной Пресс-служба прокуратуры Республики Тыва

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Ситуация с подростковой преступностью и преступлениями в отношении детей в Республике Тыва остается напряженной несмотря на все меры органов власти. На это указал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, выступая в Кызыле на расширенном заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве республики. Демешин поручил активизировать работу в данной сфере.

Большинство несовершеннолетних правонарушителей учатся в образовательных учреждениях, и на них должна распространяться работа органов системы профилактики, указал заместитель генпрокурора. Кроме того, они должны находиться в поле профилактического воздействия законных представителей.

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Дмитрий Демешин потребовал обеспечить работу эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которая бы защищала права каждого ребенка.

В заседании комиссии участвовали глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, прокурор республики Сергей Дябкин, а также руководители правоохранительных и региональных органов власти и местного самоуправления. Присутствовали и территориальные прокуроры.