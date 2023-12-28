Происшествия 28 декабря 2023, 04:17 Замерзшую женщину с ребенком без верхней одежды обнаружили на улице в Екатеринбурге Е1: в Екатеринбурге нашли обмороженную женщину с ребенком без верхней одежды РИА «Новости»

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Жители дома на улице Опалихинской в Екатеринбурге обнаружили рано утром 27 декабря у подъезда замерзшую женщину с ребенком. Оба были без верхней одежды. Соседи вызвали скорую, сообщило издание Е1.ru.

Вышедший рано утром из дома мужчина обнаружил раздетых и замерзших женщину и ребенка, он впустил их в подъезд и вызвал скорую. Женщина едва могла передвигаться на коленях, это видно на камерах видеонаблюдения.

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Пострадавших увезли в больницу, женщину медикам пришлось нести до машины скорой помощи на носилках. Мальчика отправили в детскую больницу № 9.

Полиция Екатеринбурга прокомментировала происшествие. В МВД сообщили, что женщина и ребенок «вышли сами», противоправных действий против них не совершали.

В Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку, которая чуть не замерзла в сугробе и пережила две клинические смерти. Ребенок провалился в сугроб и провел на морозе несколько часов.