28 декабря 2023, 04:17
Замерзшую женщину с ребенком без верхней одежды обнаружили на улице в Екатеринбурге
Е1: в Екатеринбурге нашли обмороженную женщину с ребенком без верхней одежды
Жители дома на улице Опалихинской в Екатеринбурге обнаружили рано утром 27 декабря у подъезда замерзшую женщину с ребенком. Оба были без верхней одежды. Соседи вызвали скорую, сообщило издание Е1.ru.
Вышедший рано утром из дома мужчина обнаружил раздетых и замерзших женщину и ребенка, он впустил их в подъезд и вызвал скорую. Женщина едва могла передвигаться на коленях, это видно на камерах видеонаблюдения.
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Пострадавших увезли в больницу, женщину медикам пришлось нести до машины скорой помощи на носилках. Мальчика отправили в детскую больницу № 9.
Полиция Екатеринбурга прокомментировала происшествие. В МВД сообщили, что женщина и ребенок «вышли сами», противоправных действий против них не совершали.
В Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку, которая чуть не замерзла в сугробе и пережила две клинические смерти. Ребенок провалился в сугроб и провел на морозе несколько часов.
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