Замерзшего в сугробе мужчину спасли в Волоколамске

По данным портала «Политика сегодня», полицейские планово объезжали автодорогу Осташево — Болычево — Карачарово. Они случайно увидели лежащего в сугробе мужчину с явными признаками переохлаждения.

Полицейские доставили его в больницу, где пострадавшему оказали необходимую помощь. Сейчас его жизнь в безопасности.