16 декабря 2020, 19:57
Замерзшего в сугробе мужчину спасли в Волоколамске
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому горокругу спасли мужчину, который замерзал в сугробе. Об этом сообщило vmo24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
По данным портала «Политика сегодня», полицейские планово объезжали автодорогу Осташево — Болычево — Карачарово. Они случайно увидели лежащего в сугробе мужчину с явными признаками переохлаждения.
Полицейские доставили его в больницу, где пострадавшему оказали необходимую помощь. Сейчас его жизнь в безопасности.