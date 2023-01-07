Происшествия 07 января 2023, 12:53 Замерзающих на трассе туристов спасли в Нижегородской области Спасатели эвакуировали 56 туристов из сломавшегося автобуса в Нижегородской области РИА «Новости»

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В Нижегородской области спасатели МЧС эвакуировали пассажиров сломавшегося автобуса, следовавшего из Москвы в Ульяновск. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Всего на трассе оказались 56 человек, среди них 26 детей. Поломка экскурсионного автобуса произошла на 86-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов, неподалеку от Арзамаса.

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«У автобуса, следовавшего из Москвы в Ульяновск, замерзло топливо. Движение продолжать оказалось невозможно, водитель остановил на обочине», — уточнили в ведомстве.

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После получения сигнала о бедствии на место выехали полицейские и пожарно-спасательные подразделения. Пассажиров автобуса перевезли в Арзамас, где разместили в гостиницах.

Позднее для доставки людей к месту жительства из Ульяновска выехали два автобуса.

Ранее в Казахстане спасатели эвакуировали из снежного затора на трассе 12 россиян. Их доставили в гостиницу, обеспечив горячим питанием.