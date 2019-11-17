Замечание в адрес девушки переросло в массовую драку в Махачкале

К потасовке присоединились несколько десятков студентов. Молодые люди разнимали дерущихся, но те их отталкивали.

Посетители фитнес-клуба подрались снарядами Подробнее

Во время драки 17-летний местный житель ранил своего 18-летнего оппонента ножом в брюшную полость. Затем он выбросил холодное оружие и сбежал.

Пострадавшего отвезли в больницу. Спустя время хулигана задержали и привезли в отделение полиции. Там молодой человек поделился деталями происшествия.

По данным портала, конфликт начался из-за замечания девушке в маршрутке со стороны одного из участников драки. Та пересказала все своему молодому человеку, который начал выяснять отношения с обидчиком.