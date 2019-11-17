Замечание в адрес девушки переросло в массовую драку в Махачкале
Двое студентов одного из медицинских колледжей в Махачкале выясняли отношения. Вскоре масштабы конфликта разрослись до массовой драки. Видео с происшествием опубликовал портал «Регион Online».
К потасовке присоединились несколько десятков студентов. Молодые люди разнимали дерущихся, но те их отталкивали.
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Во время драки 17-летний местный житель ранил своего 18-летнего оппонента ножом в брюшную полость. Затем он выбросил холодное оружие и сбежал.
Пострадавшего отвезли в больницу. Спустя время хулигана задержали и привезли в отделение полиции. Там молодой человек поделился деталями происшествия.
По данным портала, конфликт начался из-за замечания девушке в маршрутке со стороны одного из участников драки. Та пересказала все своему молодому человеку, который начал выяснять отношения с обидчиком.