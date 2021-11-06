Замечание переросло в драку в Лыткарине

В Лыткарине несколько мужчин подрались возле одного из домов, пострадали три человека. Потасовка попала на видео. Участники конфликта выступили с взаимными обвинениями, сообщил РЕН ТВ.

Драка произошла 31 октября во дворе дома №12 на улице Ленина. Мужчина рассказал, что сделал замечание компании молодых людей, распивавших во дворе алкоголь. Началась словесная перепалка, но тут же в ход пошли кулаки. По словам мужчины, на него набросились шесть человек, а когда он упал, то продолжили бить ногами, пока не вмешались прохожие.

Молодые люди же заявили, что все было не так. Якобы мужчина грубо себя вел. Один из них сказал, что стоял с приятелем у подъезда и ждал друга. Тут вдруг к ним подошел мужчина в компании женщины и сказал, что если они не уберут за собой, то он сам все «выкинет вместе с ними». При это он пнул их личные вещи. Все закончилось дракой.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Прокуратура Подмосковья завела дело о причинении телесных повреждений из хулиганских побуждений. В МВД сообщили ТАСС, что всего в результате конфликта за медицинской помощью обратились три человека.

Ранее СК показал видео допроса участников драки в Новой Москве, которые вчетвером напали на мужчину с ребенком.