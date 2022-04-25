Замдиректора хабаровской школы напал на ученицу за отсутствие сменки. Видео

Заместитель директора школы Хабаровска напал на ученицу девятого класса за отсутствие сменной обуви. Мужчина, предположительно, остановил девушку в коридоре, а когда она пыталась уйти, схватил ее за волосы и вырвал клок. Момент нападения попал на видео, которое появилось в Сети.

На опубликованных кадрах видно, как, предположительно, заместитель директора школы стоит в коридоре. Когда мимо проходила девятиклассница вместе с подругой, он схватил ее за волосы.

Мать школьницы Анастасия в беседе с «360» заявила, что это не первый раз, когда сотрудник учебного заведения вступает в конфликт с ученицей. По ее словам, ранее заместитель директора высказывал девушке претензии по поводу ее внешнего вида.

«В ноябре и апреле были конфликты из-за того, что у нее слишком короткая юбка. Осенью он хватал ее за шею и водил к завучу, на что получил ответ, что внешний вид у девочки вполне нормальный. В апреле он требовал от дочери, чтобы она нагнулась, чтобы посмотреть короткая у нее юбка или нет», — рассказала Анастасия.

Мать девочки отметила, что тогда она ничего не сделала, но в этот раз рукоприкладство зашло за грань, поэтому она написала заявление в полицию.

Она пояснила, что в этот раз заместитель директора начал орать, чтобы мать школьницы пришла и забрала документы для перевода в другое учебное заведение.

«Я думаю, что переведу дочь на дистанционное обучение, но сегодня со мной связались из управления образования. Сказали, что выпустят приказ о дисциплинарном взыскании с директора и увольнении ее заместителя», — поделилась Анастасия.

Мать девочки добавила, что извинений от школы она так и не получила, а дело из полиции передали в Следственный комитет. По ее словам, физически дочь чувствует себя нормально, а вот моральное состояние у нее не очень хорошее.

В пресс-службе краевого главка СК сообщили, что завели уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Сейчас сотрудники ведомства изучают видео с нападением заместителя директора школы на ученицу и устанавливают все обстоятельства происшествия.