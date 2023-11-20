Происшествия 20 ноября 2023, 14:18 Замдиректора департамента Минприроды Яковлева задержали силовики Минприроды: задержан замдиректора департамента министерства Яковлев Минприроды России

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Замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева задержали. Причиной этого стала его предыдущая работа на должности директора уральского нацпарка «Таганай». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Задержан <…> Алексей Яковлев», — указали в ведомстве.

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Оперативные мероприятия затронули его предыдущее место работы в национальном парке «Таганай». Детали задержания пока не сообщили.

Яковлев устроился в министерство в январе 2021 года. С 2010 года он более 10 лет занимал должность директора национального парка «Таганай». После ухода Яковлева директором парка назначили его заместителя по эколого-просветительской и научной деятельности Эльвину Новоселову. Она работала там с 2012 года.

«Таганай» располагается на территории Челябинской области. Площадь нацпарка составляет 568 квадратных километров. Он включает Таганайский горный массив, горные тундры, луга и реликтовые леса.

Ранее стало известно о задержании бывшего главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Позже суд отправил его под арест до 12 января 2024 года.