Замбийца заподозрили в изнасиловании петербургской кассирши

В Санкт-Петербурге правоохранители поймали 28-летнего гражданина Замбии, которого заподозрили в надругательстве над кассиршей. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, потерпевшая уточнила, что ее изнасиловали после застолья. Насильником оказался малознакомый ей мужчина. «Дни.ру» рассказали, что полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. В отношении мужчины составили административный протокол.