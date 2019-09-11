Залезший на крышу мужчина привлек внимание петербуржцев. Он кричал и возмущался
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина забрался на крышу одного из домов на Загородном проспекте и начал кричать, сообщили «Невские новости».
По словам очевидцев, мужчина, забравшись на крышу, начал что-то кричать про убийство и распространение наркотиков. Видеозапись с экстремалом свидетели выложили в соцсети. Судя по опубликованным кадрам, спасателям удалось снять негодующего петербуржца с крыши. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.