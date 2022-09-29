Закусочная загорелась на северо-востоке Китая | 360°

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Закусочная загорелась на северо-востоке Китая

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Пожар произошел в Чанчунь на северо-востоке Китая. Там загорелась закусочная. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт муниципальных властей.

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Информация о возгорании поступила в 12:40 по местному времени (07:40 по Москве). В результате возгорания 17 человек скончались. Еще трое получили травмы. Пламя удалось полностью ликвидировать. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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