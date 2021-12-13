Закрытое на ремонт здание вспыхнуло в центре Санкт-Петербурга

Пожар произошел в Санкт-Петербурге на улице Розенштейна, 39, 13 декабря. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Пожар произошел на третьем этаже. Сейчас пятиэтажное здание находится на ремонте. В результате огонь уничтожил 30 квадратных метров.

«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: пять единиц техники и 22 человека личного состава», — рассказали в ведомстве.