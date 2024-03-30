Происшествия 30 марта 2024, 04:19 «Закрыл собой». Мужчина спас свою мать от террористов в «Крокусе» «Известия»: один из пострадавших в «Крокусе» закрыл мать от пуль террористов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина, пострадавший во время нападения на «Крокус Сити Холл», закрыл собой мать, чтобы защитить ее от террористов. Об этом он рассказал «Известиям».

Издание привело историю молодого человека по имени Павел, который был ранен во время нападения террористов на «Крокус». Он рассказал, что вместе с семьей находился у входа в концертный зал, когда услышал звуки выстрелов. Оценив ситуацию, мужчина принял решения закрыть своим телом мать.

Реклама

«Просто, чтобы ее не было видно. Даже не думая, что там происходит. Закрыл ее и жду, когда мимо пройдут или попадут — не попадут», — рассказал Павел.

Террористы дважды выстрелили в Павла, после чего он потерял сознание. Родители вытащили молодого человека на парковку, где ему оказали помощь. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу вечером, 22 марта. Вооруженные террористы расстреляли посетителей и работников концертного зала, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 144 человека.