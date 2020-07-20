Закошанский узнал о смерти Александра Беляева от журналистов

«Я сейчас в путешествии нахожусь на мотоцикле, еду в Новосибирск. Не в курсе, сейчас от вас узнал. Выражаю соболезнования. Я не знаком с ним. Несмотря на то, что работали на одном канале, это другая кухня. Просто „здравствуйте“ и „до свидания“», — прокомментировал Закошанский.

Напомним, Беляев скончался 20 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему был 71 год. О его смерти сообщил ведущий «России-1» Андрей Малахов в Twitter.