«Закопал себя». Москвича нашли мертвым в квартире в грудах мусора

Сотрудникам МВД пришлось разгребать кучи мусора для того, чтобы вытащить из квартиры тело умершего мужчины. Полицию вызвали соседи, которые жаловались на неприятный запах.

Сразу попасть внутрь у полиции не вышло, так как вход был завален мусором. Оказалось, что тело хозяина квартиры также находится внутри. По предварительным данным, он умер около месяца назад среди всего этого хлама, сообщила газета «Московский комсомолец».

По словам соседей, мужчина таскал к себе в квартиру мусор, собранный с ближайших свалок.

Ранее сообщалось, что в городе Рошаль был обнаружен труп маленькой девочки в комплексе по переработке отходов АО «Рошальский индустриальный парк». Труп нашли во время сортировки бытовых отходов.