Происшествия 10 мая 2023, 12:13 Законсервированный Су-24 в Новосибирске попытались поджечь и снять на видео РЕН ТВ: двое неизвестных в Новосибирске пытались сжечь бомбардировщик Су-24 на авиазаводе РИА «Новости»

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Двое неизвестных пробрались на территорию Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова, попытались поджечь законсервированный бомбардировщик Су-24 и снять это на видео. Несостоявшийся поджог показал РЕН ТВ.

Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 выпустили в 1990 году, а 3 мая 2023 года законсервировали. Через неделю на территорию авиазавода, где он стоит, пробрались двое неизвестных — разрезали сетку-ограждение, прокрались вдоль периметра, вышли к бомбардировщику и попытались его поджечь.

Исполнить задуманное не получилось — сгорела только трава под стойкой шасси. Поджог нападавшие снимали на видео. После этого случая администрация завода выставила, по словам источника телеканала, дополнительную охрану.

О поджоге узнали из ролика в соцсетях и вызвали полицию, сообщил Telegram-канал Baza. Авторы видео заявили, что бомбардировщик сгорел полностью, но на месте нашли только следы легковоспламеняющейся жидкости — сам Су-24 не пострадал. Подозреваемые попали на запись одной из камер, их розыском занялись силовики.

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