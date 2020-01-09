Заключенным петербургского СИЗО попытались передать телефоны в вафлях

По данным издания, в начале января сотрудники СИЗО-1 нашли на территории учреждения сверток, в котором лежали четыре мобильника, а также три зарядки и пять сим-карт. Кроме того, в тот же день во время досмотра в копченой курице обнаружили смарт-часы, а на Рождество в вафлях оказались пять сим-карт и столько же мобильных телефонов. Правоохранители проводят проверку.