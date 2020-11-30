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    30 ноября 2020, 12:56

    Заключенный спрятал мобильник в своем теле в Забайкалье

    Артур Блянихов

    В Забайкалье сотрудники одного из краевых СИЗО помешали пронести мобильный телефон на территорию учреждения, передает ИА Nation News со ссылкой пресс-службу регионального управления ФСИН.

    По данным информагентства, в читинском СИЗО-1 сам обвиняемый отдал мобильник, который он спрятал ухищренным способом в своем теле. Отмечается, что сотрудники СИЗО периодически досматривают прибывших на предмет нахождения инородных предметов внутри тела. Всего в этом году удалось пресечь около 50 попыток передачи телефонов заключенным.