Заключенный сбежал из самарской колонии строгого режима. Фото

В Самарской области из колонии строгого режима № 6 сбежал заключенный. Мужчина отбывал наказание по статье о хищении или вымогательстве огнестрельного оружия.

Побег 2 декабря совершил Радик Гайфутдинов, сообщил источник «360». На место происшествия выехало руководство самарского ведомства УФСИН.

Мероприятия по поимке заключенного уже организованы. УФСИН сотрудничает с областными и территориальными ОВД. Обстановка в ИК № 6 находится под контролем.

Мужчину 1979 года рождения признали виновным по части первой статьи 226 УК РФ. Его приговорили к лишению свободы сроком на пять лет и 10 месяцев. Он должен был находиться в тюрьме до 13 марта 2024 года. Известно, что рост разыскиваемого 175 см, волосы темные, глаза светлые.

В СК РФ по Самарской области проверят ответственных должностных лиц колонии на халатность. На произошедшее обратили внимание и в региональной прокуратуре.