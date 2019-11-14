Заключенный под домашний арест мужчина пришел в школу с топором

«Сначала он пришел с топором и маске в магазин и попытался его ограбить. Полицейские приехали оперативно и задержали Перевалова. На него надели браслет и отправили домой. А 12 числа утром он взял топор и пришел в школу», — пояснил источник.

По информации Главного управления МВД по Свердловской области, после инцидента в магазина против сельчанина возбудили дело по статье «Разбой». Перевалова заключили под домашний арест.

«Он нарушил домашний арест — при этой мере пресечения нельзя выходить из дома в общественные места. В связи с этим полицейские Алапаевска сегодня через суд намерены добиться изменения меры пресечения на заключение под стражу. Официально он не работает, уже имеет условную судимость за кражу. В ходе расследования, возможно, будет назначено медицинское обследование на предмет состояния здоровья в связи с неадекватным поведением. В частности, он иногда представляется родственником известных в стране людей», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.