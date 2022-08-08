Заключенный иностранец сбежал, спустившись по простыне из окна в Татарстане

В Татарстане заключенный в центр временного содержания иностранцев гражданин Таджикистана совершил побег, спустившись по простыне из окна третьего этажа. РЕН ТВ сообщило, что 26-летнего мужчину готовили к выдворению из России.

Ночью 5 августа заключенный иностранец взломал замок на оконной решетке в камере, свесил из окна простыню и спустился по ней с третьего этажа. Беглец перелез через забор с колючей проволокой и скрылся в направлении трассы М-7 «Волга».

В апреле этого года против гражданина Таджикистана возбудили уголовные дела за публичные призывы к терроризму и его пропаганду, пишет издание. В центре временного содержания на улице Металлургической в Набережных Челнах иностранец ожидал выдворения из страны.

В конце июля полицейским в Ленинградской области пришлось ловить голого мужчину, сбежавшего из реанимации Александровской больницы. Молодой человек с бинтом на руке трусцой передвигался по проспекту Большевиков и даже заглянул в автосалон. Беглеца удалось изловить и вернуть в лечебное заведение.