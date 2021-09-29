Заключенный грабил пенсионеров по телефону в Татарстане

В Татарстане нашли телефонного мошенника, который обманывал пенсионеров. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

За помощью к правоохранителям обратились 12 пенсионеров, которым звонил незнакомый молодой человек и представлялся родственником, попавшим в аварию. Мужчина говорил, что если ему не отправят деньги, то его посадят. Полиция нашла злоумышленника. Им оказался 31-летний местный житель, пребывающий в тюрьме. Возбуждено уголовное дело.