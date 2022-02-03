Заключенные устроили поджог в колонии строго режима под Саратовом. Видео

Заключенные устроили поджог в колонии строгого режима для неоднократно судимых под Саратовом. Так они решили выразить протест из-за изъятия запрещенных вещей. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по области.

По информации пресс-службы, поджег произошел 2 февраля в колонии строгого режима для неоднократно судимых.

«Группа осужденных, являющихся злостными нарушителям установленного порядка отбывания наказания и содержащихся в камерах штрафного изолятора ИК-2 УФСИН России по Саратовской области», — заявили в ведомстве.

Так заключенные решили выразить свой протест против изъятия запрещенных предметов. В итоге они умышлено повредили имущество колонии.

«Необходимо отметить, что в учреждении содержатся лица, имеющие рецидив совершения преступлений и отбывающие наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений — убийства, грабежи, разбои, похищение людей, наркопреступления», — подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас специалисты устанавливают размер нанесенного ущерба. В колонии проводится проверка, материалы которой передадут в следственные органы. Сейчас колония продолжает работать в штатном режиме.