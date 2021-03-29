Заключенные устроили бунт в свердловской колонии

Несколько рецидивистов порезали себя лезвиями и устроили бунт в колонии строгого режима в Свердловской области. Такое в исправительных учреждениях происходит часто. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

«Такие бунты в колониях происходят постоянно. Это колония строгого режима для рецидивистов. Люди, которые привыкли манипулировать другими людьми, хотели получить определенные преференции и нанесли себе лезвиями незначительные порезы, несколько человек», — приводит агентство слова собеседника.

Левченко добавил, что ФСИН проведет проверку. По его словам, если окажется, что это сговор, заключенных накажут по всей строгости закона.

Год назад осужденные устроили бунт в колонии под Иркутском. Тогда заключенные тоже порезали себя и устроили пожар: сгорели лесопилка, свинарник и хозяйственные помещения. При разборе завалов нашли мертвого человека. В сентябре 2020 года 15 зачинщикам конфликта предъявили обвинение. Четырех из них отправили отправили в СИЗО по ходатайству следствия, а остальных оставили в исправительной колонии.