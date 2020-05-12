12 мая 2020, 18:26
Заключенные пытались заразиться коронавирусом, чтобы раньше выйти из тюрьмы
В тюрьме Лос-Анджелеса заключенные пытались намерено заразиться коронавирусом, чтобы выйти досрочно. Однако охрана заведения рассекретила их план. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежный телеканал.
Алекс Виллануэв, местный шериф, рассказал подробности «коронавирусного побега». Для того, чтобы заразиться, заключенные намеренно пили из одной бутылки горячую воду, чтобы поднять температуру, и передавали друг другу маску. Однако их манипуляции попали на камеру видеонаблюдения.
Спустя неделю после этого инцидента у 21 человека выявили коронавирус.