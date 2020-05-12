Заключенные пытались заразиться коронавирусом, чтобы раньше выйти из тюрьмы

Алекс Виллануэв, местный шериф, рассказал подробности «коронавирусного побега». Для того, чтобы заразиться, заключенные намеренно пили из одной бутылки горячую воду, чтобы поднять температуру, и передавали друг другу маску. Однако их манипуляции попали на камеру видеонаблюдения.

Спустя неделю после этого инцидента у 21 человека выявили коронавирус.