Происшествия 11 января 2024, 14:08 Заключенные подожгли камеры ШИЗО в Кабардино-Балкарии Shot: заключенные устроили бунт в селе Каменка в Кабардино-Балкарии РИА «Новости»

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Бунт заключенных произошел в штрафном изоляторе тюрьмы в селе Каменка Кабардино-Балкарской Республики. Осужденные потребовали послабления режима содержания и подожгли матрасы в камерах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Осужденные за тяжкие преступления начали протестовать из-за того, что их поместили в ШИЗО. В рамках забастовки они устроили пожары. Сотрудники тюрьмы зафиксировали огонь в двух камерах изолятора, из-за возгорания никто не пострадал.

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По данным издания, бунт устроили заключенные от 22 до 32 лет, которых осудили за разбои, грабежи, кражи и убийства. От дачи показаний мужчины отказались.

Ранее тюремный бунт произошел в исправительной колонии Амурска. Беспорядки возникли из-за конфликта между заключенными, часть из которых сотрудничала с администрацией. Мужчины устроили драку «стенка на стенку», в результате чего погибли два человека. По факту их смерти возбудили уголовное дело по статьям «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» и «Убийство двух лиц».