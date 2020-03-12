    12 марта 2020, 18:01

    Заключенного ранили ножницами на Урале

    Дарья Морозова

    В колонии строгого режима Свердловской области произошел конфликт между двумя заключенными, по итогу которого один из них был ранен в грудь ножницами. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН.

    Начальник пресс-службы Александр Левченко объяснил, что «в колонии большое швейное производство, в котором задействованы несколько сот человек». Ножницы и иглы — их рабочий инвентарь.

    Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он будет доставлен в больницу.