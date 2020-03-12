Заключенного ранили ножницами на Урале

Начальник пресс-службы Александр Левченко объяснил, что «в колонии большое швейное производство, в котором задействованы несколько сот человек». Ножницы и иглы — их рабочий инвентарь.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он будет доставлен в больницу.