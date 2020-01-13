Заключенного приморской колонии нашли мертвым

В исправительной колонии Приморского края обнаружили тело одного из осужденных. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, начата проверка.

Мужчину без признаков жизни нашли в ИК-39, расположенной в селе Чкаловское. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Смерть заключенного констатировали вызванные на место происшествия медики. По данным ФСИН, предварительно установлено, что ее причины не были насильственными.

«Проводится доследственная проверка», — уточнили в СК РФ по Приморскому краю. Ее результаты направят в надзорные органы.

Скончавшемуся, по данным сайта kp.ru, было 22 года. Не исключено, что он пытался покончить с собой.

В ИК-39, которая находится в Спасском районе Приморья, заключенных содержат по общему режиму.