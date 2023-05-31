Эксклюзив 31 мая 2023, 12:03 «Заказной материал». Адвокат Чекалиной опроверг информацию о фальсификации дела и наказании за нее Адвокат Чекалиной Мушаилов заявил, что не фальсифицировал дело против стилиста Янковской Соцсети

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Telegram-канал Mash сообщил, что адвоката блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Михаила Мушаилова якобы наказали за сфальсифицированное по ее просьбе уголовное дело против стилистки Эльвиры Янковской. Авторы канала сообщили, что Адвокатская палата Москвы сделала ему дисциплинарное замечание. Однако в беседе с «360» Мушаилов опроверг эту информацию.

«Я понял, что вы имеете в виду, но можете так и написать, что это заказная статья. Никаких фальсификаций и наказаний не было. Дисциплинарок, бывает, много проводится, но мне наказаний никаких не поступало», — подчеркнул он.

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По данным СМИ, в прошлом году Лерчек якобы поручила адвокату устроить проблемы с законом для Янковской, которая, по ее словам, продавала ей фальшивку под видом брендовых сумок. Михаил Мушаилов якобы согласился и написал жалобу от имени другой девушки, которая ничего об этом не знала, а узнав, естественно, возмутилась. Лерчек же попросила адвоката не забирать заявление, после чего началась проверка.